México: 20 mortos em explosão de caminhão de gás

O motorista do caminhão aparentemente perdeu o controle do veículo depois de chocar-se com o canteiro central da estrada.

As autoridades não descartam a possibilidade de o número de mortos subir ainda mais, já que equipes de resgate continuam a realizar buscas em meio aos destroços carbonizados de veículos e casas nas proximidades da via, que fica ao norte de Cidade do México. As causas da explosão não foram divulgadas.

"Nós retiramos as pessoas com queimaduras e apagamos o fogo das casas, mas não sabemos realmente o que aconteceu", disse Rogelio Martinez, morador do bairro onde o acidente aconteceu.

As equipes de resgate retiraram corpos de pessoas que aparentemente morreram em suas camas, ainda enquanto dormiam. O motorista do caminhão ficou ferido no acidente e está detido num hospital local.

Pablo Bedolla, prefeito de Ecatepec, disse que 20 casas e uma escola foram danificadas pela explosão. O acidente expôs dois problemas de segurança no México: caminhões extremamente pesados que se envolvem com frequência em acidentes sérios e a construção de casas improvisadas a alguns metros de grandes estradas. As informações são da Associated Press.