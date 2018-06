México: 53,8% dos menores de idade vivem na pobreza

O estudo do Conselho Nacional de Avaliação da Política de Desenvolvimento Social, em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), constatou que 53,8% dos menores de 18 anos viviam em algum nível de pobreza e eram o setor mais vulnerável da sociedade. No conjunto da população mexicana, 45,5% das pessoas viviam em situação de pobreza em 2012.

Em termos porcentuais, a pobreza infantil manteve-se praticamente estável em relação a 2010, quando 53,7% das crianças e dos adolescentes do país encontravam-se na mesma condição.

Em números brutos, porém, o total de crianças e adolescentes pobres caiu de 21,72 milhões em 2010 para 21,17 milhões em 2012. O número de crianças e adolescentes em situação de pobreza extrema também caiu no período, passando de 5,14 milhões para 4,23 milhões no mesmo intervalo. Fonte: Associated Press.