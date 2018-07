México anuncia prisão de chefe de gangue de matadores

Segundo Duarte, Acosta foi preso depois de um intenso tiroteio com policiais estaduais e federais na cidade de Chihuahua, a capital do estado. Acosta é acusado de vários crimes, entre eles o massacre de 14 jovens durante uma festa, em janeiro de 2010, e o assassinato de um funcionário do consulado dos EUA, sua mulher e outro norte-americano, também no ano passado. Ele também teria comandado o ataque com carro-bomba que deixou dois policiais mortos em julho de 2010.

A gangue La Linea é considerada pelas autoridades como a ala armada do Cartel do Golfo, a quem prestaria serviços de mortes por encomenda.

De acordo com dados oficiais, a violência relacionada ao crime organizado deixou mais de 41 mil mortos no México desde dezembro de 2006, quando o presidente Felipe Calderón lançou sua "guerra às drogas". Ciudad Juarez, que é vizinha da cidade norte-americana de El Paso (Texas), é considerada a cidade mais violenta do México; somente em 2010, houve 3.100 assassinatos na cidade, em sua grande maioria relacionados ao narcotráfico. AS informações são da Associated Press.