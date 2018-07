México captura chefe do tráfico

A polícia disse que este é um duro golpe contra a facção. Os Zetas são um dos dois cartéis mais poderosos do México, junto com a Sinaloa. As duas quadrilhas disputam uma guerra sangrenta pelo controle de áreas de contrabando ao longo da fronteira com os Estados Unidos.

Caballero foi preso em uma operação de marines na cidade de San Luis Potosí, norte do México. Ele é o terceiro chefe do tráfico capturado neste mês. Os dois líderes do Cartel do Golfo, Mario Cardenas Guillen e Jorge Eduardo Costilla Sanchez também foram detidos no norte do país. As informações são da Associated Press.