México captura líuder do cartel La Familia

A polícia federal informou nesta quarta-feira que Martín Rosales Magaña, conhecido como "El Terry", tentava fazer uma aliança com o cartel dos Zetas para tentar reavivar o La Familia, cujas principais zonas de influência começaram a ser tomadas por um grupo que se separou da organização e que se autodenomina Os Cavaleiros Templários.

O comissário da Polícia Federal, Facundo Rosas, afirmou em coletiva de imprensa que o La Família foi praticamente desmantelado e que só permanecem em operação algumas células desarticuladas no Estado ocidental de Michoacán e no vizinho Estado do México. As informações são da Associated Press.