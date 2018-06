México: confrontos entre criminosos deixam 14 mortos Uma série de confrontos entre criminosos provocou 14 mortes no Estado de Tamaulipas, no nordeste do México, disseram autoridades locais. O grupo de coordenação da aplicação da lei estadual e federal de Tamaulipas assinalou que os embates ocorreram ao longo do domingo em Modero e Tampico. Em nota divulgada na noite de domingo, as autoridades não identificaram os grupos criminosos ou informaram se os ataques estavam conectados.