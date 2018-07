México: corpos decapitados perto de shopping de luxo Dois corpos decapitados, de um homem e uma mulher na faixa dos 30 anos, foram encontrados dentro de um utilitário esportivo pegando fogo na manhã desta quarta-feira na entrada de um dos shopping centers mais luxuosos da Cidade do México, aumentando os temores de que a violência do narcotráfico está se infiltrando nos lugares mais privilegiados do país. A polícia retirou os corpos pouco antes de amanhecer, no distrito de Santa Fé, frequentado por executivos de corporações, diplomatas e endinheirados. Procuradores da capital mexicana disseram que as cabeças dos corpos foram encontradas próximas, com bilhetes ameaçadores.