México descobre maior plantação de maconha de sua história

O Exército mexicano disse nesta quinta-feira ter descoberto a maior plantação de maconha até hoje no país.

A plantação foi encontrada no Estado de Baja Califórnia, no norte do país na terça-feira, segundo os militares.

O general Alfonso Duarte, que participou da busca, disse que o recorde anterior de plantação de maconha encontrada no México "tinha 105 hectares, este mede 120. É portanto o maior do país".

A plantação a 300 km ao sul da fronteira americana estava em uma área desértica, rodeada de cactus.

Autoridades mexicanas disseram que a droga produzida na fazenda poderia alcançar um valor de US$ 160 milhões (mais de R$ 250 milhões).

Um porta-voz do Exército disse que ainda não está claro a quem pertence a fazenda.

Jornalistas que visitaram o local disseram ter visto um sofisticado sistema de irrigação e alojamentos de madeira, possivelmente para trabalhadores.

Os militares mexicanos costumam destruir plantações de maconha ao cortar os pés e queimar as plantas.