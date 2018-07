México descobre maior plantação de maconha do país

Soldados mexicanos caminham em plantação de maconha; plantio estava disfarçado com tomates

CIDADE DO MÉXICO - O exército do México anunciou nesta quinta-feira, 14, a descoberta da maior plantação de maconha já encontrada no país. A descoberta ocorreu no Estado mexicano de Baja Califórnia.

A plantação abrange uma área de 120 hectares. A plantação é quatro vezes maior que um rancho encontrado no Estado de Chihuahua em 1984.

Mais recentemente, autoridades mexicanas encontraram uma plantação de maconha que cobria 62 hectares em Oaxaca, no sul do país.

Imagem aérea mostra a área da plantação de maconha encontrada em Baja Califórnia, México

De acordo com o Departamento de Defesa do México, soldados descobriram a plantação durante patrulha realizada na terça-feira. A localização da plantação não foi revelada, mas o governo informou que levaria jornalistas ao local.

Áreas de cultivo do gênero costumam ser destruídas no México.

As informações são da Associated Press