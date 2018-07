México detém 18 policiais suspeitos de corrupção A Marinha do México deteve 18 policiais de vários municípios do Estado de Veracruz, no leste do país, por supostamente protegerem as atividades criminosas do cartel Los Zetas e receberem propinas. A Marinha mexicana informou nesta terça-feira que os policiais são de cinco municípios diferentes e alguns são chefes. Eles apareciam na lista de pagamentos de Los Zetas, dos quais cada um recebia uma soma mensal entre 2 mil e 10 mil pesos (entre US$ 143,6 e US$ 718).