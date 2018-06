México diz não haver esperanças de achar sobreviventes O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse que "quase não existe esperança" de encontrar com vida as 68 pessoas que estão desaparecidas após um enorme deslizamento de terra ter soterrado uma vila em La Pintada, no Estado de Guerrero. O país foi atingido nos últimos dias por duas tempestades tropicais, uma vinda do Oceano Pacífico e outro do Atlântico.