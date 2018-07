México é sacudido por novo terremoto, desta vez no noroeste do país

MÉXICO - Um terremoto de 6,9 graus na escala Richter sacudiu nesta quinta-feira o noroeste do México, na zona do Golfo da Califórnia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O terremoto foi registrado às 4h15 (Brasília), cerca de 134 quilômetros ao nordeste de Guerrero Negro, no estado de Baixa Califórnia Sul. O movimento telúrico ocorreu a 162 quilômetros de La Doce, no estado de Sonora, e a 180 de Santa Rosalia, também no estado de Baixa Califórnia Sul. Por enquanto, não se informou da existência de danos pessoais ou materiais.

Outro movimento sísmico, de 6,4 graus na escala Richter, já havia sido sentido na quarta-feira, 11, na Cidade do México às 17h55 locais (19h55 de Brasília). O epicentro ocorreu na zona litorânea do estado de Michoacán, mas houve sinais de alarme na capital, com o esvaziamento de alguns edifícios. O México foi atingido no último dia 20 de março por um terremoto de 7,4 graus na escala Richter que causou dois mortos e uma dúzia de feridos, com epicentro na zona limítrofe dos estados de Guerrero e Oaxaca.