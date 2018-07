México eleva alerta para o vulcão Popocatepetl As autoridades mexicanas aumentaram o nível de alerta para o vulcão Popocatepetl, no sudeste da Cidade do México, devido a um aumento de atividade na região. Foi o quinto aumento de alerta, em uma escala de sete níveis. O Centro Nacional de Prevenção de Desastres disse que um depósito de lava está em aumento dentro da cratera do vulcão. A montanha, de 5.450 metros, também liberou recentemente pedaços de rochas incandescentes, bem como vapor d''água e cinzas.