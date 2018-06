México emite alerta por contaminação de rio

Arias explicou que a agência insistiu que as pessoas evitem usar a água do Rio Sonora após governos locais reclamarem de uma pluma tóxica. Ele acrescentou que um voo sobre o local mostrou uma faixa laranja anormal sobre a região e disse que o departamento está tomando medidas para garantir que as pessoas não entrem em contato com a água até que ela seja testada.

Mais cedo, o Grupo Mexico informou em comunicado que chuvas excessivas provocadas pelo furacão Odile levou à inundação da água tóxica da mina de cobre, contaminando alguns riachos e córregos. A empresa assegurou ter contido o fluxo de água para fora da mina, mas não identificou a substância vazada. Essa unidade produz 200 mil toneladas de cobre por ano. Fonte: Associated Press.