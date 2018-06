México: Enchentes deixam um morto e 40 mil desabrigados

O secretário de governo do Estado, Armando Luna Canales, disse neste domingo que uma das regiões mais atingidas foi o centro da cidade, onde as enchentes prejudicaram o comércio. Segundo ele, a tempestade que começou na tarde de sexta-feira e continuou por todo o sábado representou 60% da chuva geralmente vista em um ano inteiro em Piedras Negras.

No Texas, onde também choveu, as autoridades afirmaram que algumas pessoas deixaram as suas casas por precaução, mas que já estão retornando após o término das chuvas. As informações são da Associated Press.