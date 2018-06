México faz segunda prisão de um padre por pedofilia

A polícia local informou que o padre Guillermo Gil Torres foi preso depois de um depoimento da avó da vítima, um menino. De acordo com a familiar, o abuso do menor começou em novembro, quando o padre convidou a vítima para ver algumas fotografias e começou a tocá-lo entre as pernas.

Gil Torres era padre na igreja Santa Rosa de Lima, na capital do estado, também chamada San Luis Potosí.

Ainda esta semana, um juiz no mesmo estado ordenou a prisão do padre Eduardo Cordova, também acusado de abusar sexualmente de menores. Córdova havia servido recentemente como representante legal da arquidiocese. Ele é considerado fugitivo. Fonte: Associated Press.