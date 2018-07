México: Furacão Carlotta passa para tempestade tropical O furarão Carlotta perdeu força e foi rebaixado neste sábado para uma tempestade tropical sobre as montanhas no sul do México, após ter afetado a costa do país. O governo mexicano suspendeu os alertas de furacão. A previsão era de que o Carlotta deveria enfraquecer gradualmente no domingo, mas a tempestade ou seus resquícios persistiriam por vários dias na região, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). De acordo com o órgão, a tempestade deve se tornar uma depressão tropical ainda neste sábado.