México: López Obrador avança na intenção de voto Novas pesquisas de intenção de voto mostraram o candidato presidencial de esquerda à presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, ganhando terreno à medida que se aproxima o sufrágio em 1º de julho. A sondagem feita pelo instituto GEA/ISA indica que o candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, perdeu um ponto porcentual e está com 34,5% da intenção de voto, enquanto López Obrador ganhou dois pontos e está com 21,3%.