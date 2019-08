México planeja processar autor de ataque no Texas por 'terrorismo'

CIDADE DO MÉXICO - O governo do México disse neste domingo, 4, que planeja apresentar um processo por terrorismo contra o autor do ataque realizado em El Paso, no Texas, que deixou 20 mortos, entre eles seis mexicanos. A solicitação de extradição do assassino também está sendo estudada.

"Estivemos em contato com a Promotoria Geral da República para obter todas as informações necessária para, se ficar decidido, abrir a denúncia por terrorismo", disse o ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. Ele confirmou que seis cidadãos mexicanos morreram e sete ficaram feridos e disse que para o México será "o primeiro processo da história dessa natureza". "O processo permitirá que o México tenha acesso a toda a informação correspondente para avaliar se há outros indivíduos potencialmente envolvidos e que ponham em risco a vida de mexicanos nos Estados Unidos."

Ebrard informou que será feita uma avaliação para saber se há elementos suficientes para que a Promotoria mexicana possa pedir a "extradição do autor ou dos autores dos fatos". "É uma decisão que será tomada no momento certo, mas que ninguém estranhe porque, para o México, o indivíduo é um terrorista", disse o ministro.

O governo tinha anunciado que tomaria "medidas legais" contra o responsável pela venda da arma usada durante o ataque "para ver como foi vendida" e saber se o comerciante sabia das intenções do autor do ataque. "Acreditamos que que o tema das armas é crucial e agora, infelizmente, isso aconteceu em território americano", disse Ebrard, que apelou para que sejam tomadas "ações legais correspondentes em matéria de armas". O país entregará ainda uma nota diplomática ao governo americano para que "assuma uma posição clara e contundente contra os crimes de ódio".

Patrick Crusius foi detido pelas autoridades americanas como responsável pelo ataque realizado em um shopping de El Paso, cidade que faz fronteiriça com o México, e investigam o caso como "crime de ódio" contra a comunidade latina.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lamentou a morte dos seis mexicanos."Infelizmente, seis mexicanos perderam a vida e há sete feridos", disse ele, em um evento num hospital de Huetamo, no estado de Michoacán. Além disso, informou que pediu a Ebrard para agir de forma responsável para não afetar o processo eleitoral dos Estados Unidos. "Quero adiantar que pedi a Marcelo Ebrard que, apesar da dor e da indignação, atuemos com muita responsabilidade. Nos Estados Unidos há eleições, estão em campanha, e nós não queremos nos intrometer em assuntos internos de outro país", afirmou.

Após saber do ataque, o presidente mexicano elogiou a "convivência fraterna" que existe entre El Paso e a mexicana Cidad Juárez, as duas que compartilham fronteira. "Isso é produto da decomposição, dos problemas que certas pessoas têm. Não é um assunto generalizado. Pode ser que me engane, mas El Paso é das cidades mais tranquilas dos Estados Unidos", opinou Obrador. / EFE