México: Polícia reprime professores e esvazia Zócalo A tropa de choque da polícia mexicana usou bombas de gás lacrimogêneo, granadas de efeito moral e canhões d''água para dispersar milhares de professores que protestavam no Zócalo, no coração da Cidade do México, contra uma reforma na educação impulsionada pelo governo do presidente Enrique Peña Nieto.