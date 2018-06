México prende 46 suspeitos de participação em milícia

De acordo com o Comissário Federal para Segurança do estado, Alfredo Castillo, os presos vestiam camisas semelhantes às usadas por membros da milícia, com dizeres como "Huetamo Livre" (em referência ao município do estado) e "Grupo de Autodefesa". Junto a eles foram encontradas 23 armas, um lançador e três granadas, além de cerca de três mil cartuchos.

A prisão acontece no momento em que o governo impôs o prazo de 10 de maio para que todos os membros das milícias se registrem, impedindo a infiltração de criminosos no grupo. As Forças de Autodefesa surgiram há mais de um ano para enfrentar o cartel de narcotráfico Cavaleiros Templários, que atuam no estado de Michoacán. Fonte: Associated Press.