México prende acusado chefiar narcotráfico no país

CIDADE DO MÉXICO - As forças de segurança mexicanas anunciaram nesta quarta-feira, 5, a prisão de um homem acusado de ser um dos chefes de um dos mais poderosos cartéis de drogas do país.

Noel Salgueiro Nevarez, 54, apelidado de "El Flaco Salgueiro", é suspeito de comandar as operações do cartel de Sinaloa no norte do Estado de Chihuahua, um dos mais afetados pela onda de narcoviolência no país.

Um porta-voz do Ministério da Defesa acusou Salgueiro de responsabilidade em grande parte dos episódios de violência ocorridos na conflagrada Ciudad Juarez. O representante afirmou também que o traficante comandava uma gangue que extorquia comerciantes de Ciudad Juarez, praticava sequestros para financiar o tráfico e torturava e matava membros do cartel rival Juarez.

Só no ano passado, os duelos entre as duas gangues são apontados como responsáveis pela maioria dos 3 mil assassinatos registrados na cidade.

Recompensa

O governo mexicano oferecia uma recompensa de 3 milhões de pesos (R$ 405 mil) para quem fornecesse informações sobre Salgueiro, que chegou a fazer parte da lista de pessoas mais poderosas do mundo da revista Forbes, dois anos atrás.

O Exército do país disse que a prisão do suspeito foi feita em uma operação premeditada, e autoridades afirmaram que a detenção pode enfraquecer a atuação do cartel.

