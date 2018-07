México prende chefão de Sinaloa O Exército do México afirmou ontem ter prendido um dos líderes do temido cartel de Sinaloa, uma das mais poderosas organizações criminosas das Américas. Felipe "el Inge" Cabrera Sarabia foi detido em Culiacán, perto da costa do Pacífico. Ele era braço direito do número 1 do cartel, Joaquín Guzmán. / EFE