México prende líder do cartel 'La Família' O porta-voz de segurança do México, Alejandro Poire, disse que policiais federais detiveram um dos chefes do tráfico de drogas mais procurados do país, José de Jesus Mendez Vargas, o suposto líder do cartel La Familia". Antes da confirmação da identidade de Vargas, o presidente Felipe Calderón havia escrito em sua página do Twitter que a polícia havia capturado um importante traficante, sem contudo identificá-lo.