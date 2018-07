México prende traficante que chefia o cartel do Golfo A Marinha do México apresentou nesta quinta-feira Jorge Eduardo Costilla Sanchez, conhecido como El Coss, chefe do tráfico de drogas no Golfo. Ele foi preso na noite de quarta-feira por fuzileiros navais no porto de Tampico. Um dos homens mais procurados do México, Costilla controla uma das mais valiosas e violentamente disputadas rotas de contrabando na fronteira com os Estados Unidos.