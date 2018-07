México: PRI lidera disputa eleitoral mas perde pontos Uma pesquisa publicada nesta quinta-feira indica que a disputa eleitoral para a presidência do México está se acirrando. A pesquisa, feita pela empresa GEA/ISA, indica que o candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, perdeu 7 pontos porcentuais nas intenções de voto. Em janeiro, em pesquisa da mesma empresa, ele liderava a disputa com uma margem de 20 pontos porcentuais. A pesquisa indica que Peña Nieto está com 36% das intenções de voto, enquanto a candidata do governista Partido de Ação Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, está com 29% das intenções de voto. O PRI, de Peña Nieto, governou o México entre 1929 e 2000. O candidato da esquerda, Andrés Manuel López Obrador, está em terceiro lugar com 17% das intenções de voto. A pesquisa, feita entre 17 e 19 de fevereiro e publicada hoje no diário Milenio, entrevistou mil eleitores potenciais e tem margem de erro de 4 pontos porcentuais.