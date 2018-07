México: PRI mantém ampla vantagem após debate O candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, lidera a corrida para a presidência do México com 37,8% das intenções de voto, ante 24% do candidato de esquerda do Partido da Revolução Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, e 21,6% da candidata do governante Partido da Ação Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota. A eleição será em 1º de julho.