México: Sobe a 47 número de mortos por tempestades Chegou a 47 o número de mortes provocadas pelas duas tempestades que nos últimos dias provocaram extensos estragos nas costas leste e oeste do México. Dezenas de milhares de turistas ficaram presos na cidade de Acapulco, no Oceano Pacífico, e graves danos foram registrados ao longo da costa do Golfo do México.