México: Sobe para 80 cifra de mortos em tempestades

Ricardo de la Cruz, diretor da Defesa Civil local, disse que, das 80 mortes confirmadas, 48 ocorreram somente no Estado de Guerrero. No porto de Acapulco, pertencente a Guerrero, as chuvas levadas pela tempestade Manuel provocaram 18 mortes.

Hoje, a situação de desespero no balneário mexicano de Acapulco levou moradores a saquearem pelo menos um mercado na cidade enquanto milhares de turistas ainda esperavam para deixar a região duramente atingida nos últimos dias pela tempestade Manuel.

Enquanto isso, o sistema meteorológico que açoitou Acapulco voltou a se formar e a ganhar força no Oceano Pacífico. A tempestade Manuel segue agora em direção ao nordeste do México, rumo à Península da Baixa Califórnia.

No fim de semana, o México foi atingido de maneira praticamente simultânea por duas tempestades: Manuel no Oceano Pacífico e Ingrid na costa atlântica. A rara combinação da chegada quase simultânea de duas tempestades deixou um saldo de pelo menos 80 mortos, além de inundações, deslizamentos de terra e pontes derrubadas.

Ao mesmo tempo, uma outra possível ameaça meteorológica formou-se na Península de Yucatán, no leste mexicano. Segundo meteorologista, existe a possibilidade de o sistema de baixa pressão ganhar força e transformar-se em tempestade. Fonte: Associated Press.