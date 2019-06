México sugere ação de Brasil, Panamá e Guatemala para conter imigrantes

CIDADE DO MÉXICO - O México e os Estados Unidos podem cogitar ações adicionais para restringirem a imigração ilegal saída da América Central, incluindo medidas para envolver Brasil, Panamá e Guatemala em esforços para combater o problema, disse o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

Na noite de segunda-feira, 10, Ebrard afirmou que as medidas podem ser necessárias se um acordo entre Washington e o México, anunciado na semana passada, não conseguir reduzir em 45 dias o número de imigrantes, a maioria centro-americanos, entrando no México rumo à fronteira dos EUA.

O acordo evitou a imposição de tarifas sobre as importações de todos os bens mexicanos, algo que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou fazer a menos que o México trabalhe mais para deter a imigração ilegal com destino ao seu país.

Pelo acordo, os mexicanos expandirão rapidamente um programa por meio do qual os imigrantes que solicitaram asilo nos EUA aguardam o processo no México. O país também prometeu reforçar sua fronteira sul com a Guatemala com 6 mil membros da força policial militarizada da Guarda Nacional, além de outras medidas.

Mercados de ações de todo o mundo subiram na segunda-feira, e os preços de títulos do Tesouro americano caíram depois que Washington engavetou o plano de tarifas, amenizando os temores do impacto de outra guerra comercial na economia global.

Mas ainda na segunda Trump disse que levará as tarifas propostas adiante se o Congresso mexicano não aprovar uma parte ainda não revelada do acordo que os EUA pleiteiam há muito tempo. “Não prevemos um problema na votação mas, se por alguma razão, a aprovação não estiver próxima, as tarifas serão reinstauradas”, escreveu ele no Twitter.

Pressão regional

Ebrard disse que Trump se referiu a possíveis medidas adicionais para pressionar outros países que não os EUA para que estes dividam o fardo.

Imigrantes de El Salvador e Honduras em busca de asilo passam primeiro pela Guatemala quando deixam seus países, enquanto que cubanos e haitianos normalmente usam o Panamá como parada na jornada até o México antes de tentarem cruzar para os EUA. Já os que fogem de países africanos costumam voar para o Brasil antes da árdua jornada ao Norte.

"Se as medidas que estamos propondo não tiverem sucesso, teremos que discutir com os EUA e com outros países como Guatemala, Panamá e Brasil", disse Ebrard. "Se tivermos que participar de um modelo regional como o que acabei de descrever, teríamos que apresentar isso ao Congresso."

Embora não tenha entrado em detalhes, Ebrard sugeriu que os requerentes de asilo poderiam ter que procurar refúgio no primeiro país a que chegaram depois de deixarem sua terra natal. Os governos do Brasil, Panamá e Guatemala não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre a questão.

Autoridades de fronteira dos EUA apreenderam mais de 132 mil pessoas cruzando do México em maio, a maior cifra mensal desde 2006. Trump, que classificou essa onda de migrantes como uma "invasão", ameaçou aumentar os impostos em até 25% a menos que o México fizesse mais para conter o problema.

Muitos dos imigrantes são famílias tentando fugir da pobreza e de crimes violentos na América Central, uma das áreas mais empobrecidas do Hemisfério Ocidental. Ebrard disse que outros países latino-americanos também precisam dividir o fardo de deter grandes grupos de imigrantes que seguem para o norte.

O México não tem metas específicas para a redução do número de migrantes, disse Ebrard. Ainda assim, Martha Barcena, embaixadora do México em Washington, disse à CBS News no fim de semana que houve discussões sobre a redução dos números para níveis similares aos de 2018. / REUTERS