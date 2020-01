México tem maior registro de assassinatos da história do país

MÉXICO - Os assassinatos registrados no México em 2019 atingiram o recorde de 34.582, o maior desde 1997, primeiro ano em que há um registro oficial, de acordo com dados oficiais divulgados segunda-feira, 20. No mês do ano passado com o maior registro de homicídios foi junho, com 2.993 vítimas, detalhou o relatório da Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Segurança Pública.

Em 2018, os assassinatos já haviam atingido seu nível mais alto neste registro oficial, com um total de 33.743 homicídios. Mas no ano passado a marca atingiu um novo recorde histórico. A soma de 2019 equivale a uma média de quase 95 assassinatos dolosos por dia no México, um país atormentado por uma onda incessante de violência que foi exacerbada em 2006, quando a guerra às drogas foi militarizada.

Desde então, quase 275.000 pessoas foram mortas no México, segundo dados oficiais que não detalham quantos desses casos estariam relacionados ao crime organizado.

O presidente Andrés Manual López Obrador, que em 1º de dezembro completou seu primeiro ano de mandato de seis anos no governo, argumenta que a violência será menor se combater a pobreza, a exclusão e a falta de oportunidades, e devido à diminuição do uso força contra criminosos. Todos esses, segundo o presidente, são os gatilhos.

Em uma visão regional, Guanajuato (centro), um dos centros industriais mais importantes do México que concentra grandes fabricantes mundiais de carros, aviões e manufaturas pesadas, foi o estado em que mais assassinatos intencionais foram cometidos em 2019: um total de 3.540.

Em segundo lugar, 2.859 homicídios na Baja California, onde fica Tijuana, na fronteira com San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. E no Estado do México, adjacente à capital do país, 2.856 foram fraudulentamente concluídas, segundo o relatório.

Jalisco - uma revolta do poderoso cartel Jalisco Nueva Generación - e Chihuahua, que faz fronteira com o Texas americano, também estavam entre as regiões com maior número de assassinatos.

Somente no município de Tlajomulco, nos arredores de Guadalajara, capital de Jalisco, e a segunda maior cidade do México, mais de cem cadáveres em sepulturas clandestinas foram exumados desde novembro passado. Desde que a guerra às drogas foi militarizada, o número de desaparecidos também se multiplicou de forma virulenta.

Segundo o último relatório oficial, 61.000 pessoas desapareceram desde a década de 1960, mas com um aumento significativo desde 2006.

Um dos casos de homicídio mais ressonantes ocorridos no ano passado no México foi o assassinato em novembro de três mulheres e seis crianças de uma comunidade mórmon mexicana-americana no norte do país, quando as duas famílias viajaram em uma estrada rural com Em direção a Bavispe (Sonora) e Janus (Chihuahua), regiões fronteiriças com os Estados Unidos.

As autoridades sustentam que o crime teria sido cometido por traficantes de drogas como resultado de confusão, mas os parentes das vítimas rejeitam esta versão.