México:cidades do norte estão sem água devido a poluição Cerca de 40 mil metros cúbicos de águas residuais contaminadas foram derramados em rios próximos de uma mina no norte do México e agentes federais informaram neste domingo que estão restringindo o abastecimento de cidades e vilas no norte do país, incluindo partes da capital do Estado de Sonora, Hermosillo.