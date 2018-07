Mianmar adverte Nobel da Paz sobre atividades políticas O governo militar de Mianmar advertiu a líder pela democracia Aung San Suu Kyi e o partido dela para parar com todas as atividades políticas, informou hoje a imprensa estatal. O Ministério do Interior escreveu à vencedora do Nobel da Paz, dizendo que o partido dela desrespeita a lei ao manter escritórios partidários, realizar reuniões e emitir comunicados, informou o jornal Nova Luz de Mianmar. "Se eles querem aceitar e praticar a democracia efetivamente, devem parar com esses atos que prejudicam a paz, a estabilidade e o Estado de Direito, bem como a unidade entre as pessoas", afirma o diário oficial.