Mianmar demite embaixador do país na ONU

BANGCOC - O embaixador de Mianmar na ONU, Kyaw Moe Tun, foi demitido, disse a televisão estatal neste sábado, 27, um dia depois de ele ter instado as Nações Unidas a usar "todos os meios necessários" para reverter o golpe militar de 1º de fevereiro.

Kyaw Moe Tun disse à Assembleia Geral da ONU que estava falando em nome do governo civil deposto da líder eleita Aung San Suu Kyi.

A televisão estatal, MRTV, disse que ele "traiu o país e falou em nome de uma organização não oficial que não representa o país e abusou do poder e das responsabilidades de um embaixador".

Forças armadas depuseram o governo eleito de Mianmar há três semanas, devolvendo o país ao regime militar após uma experiência quase democrática de uma década. Desde então, os militares detiveram mais de 400 pessoas, incluindo a líder civil Aung San Suu Kyi e o presidente - agora deposto - Win Myint, acusando-os de pequenas infrações para mantê-los presos. O golpe foi condenado pela comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, que impôs algumas sanções.

Os militares justificaram o golpe alegando fraude em uma eleição de 8 de novembro em que a Liga Nacional pela Democracia teve uma ampla vitória. No entanto, nem a comissão eleitoral nacional nem os observadores internacionais corroboraram as denúncias das Forças Armadas. O golpe aconteceu no dia em que os deputados eleitos tomariam posse. /REUTERS