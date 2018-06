Mianmar divulga novos números sobre confrontos étnicos em Rakhine

SITTWE, MIANMAR - Os confrontos étnicos violentos entre muçulmanos e budistas no Estado de Rakhine, em Mianmar, mataram 64 pessoas e deixaram 68 feridos desde o último domingo, 21, segundo o porta-voz da polícia do Estado, Win Myaing. O número divulgado anteriormente era maior e, segundo Myaing, foi baseado em uma contagem errada recebida por seu departamento.

Durante o conflito entre integrantes das comunidades Rakhine (budistas) e Rohingya (muçulmanos), 2.818 casas foram incendiadas em sete municípios da região, apurou a televisão estatal do país.

Apesar de muitos muçulmanos morarem em Mianmar há muito tempo, eles costumam ser vistos como "intrusos" que vieram de Bangladesh para "roubar terras". Em junho, a violência entre as duas etnias causou a morte de pelo menos 90 pessoas e destruiu cerca de 3 mil residências. Desde então, mais de 75 mil pessoas estão vivendo em campos de refugiados. De acordo com o governo de Mianmar, o conflito gera ameaças à reputação do país em um momento de busca pela democracia.

Com AP e Reuters