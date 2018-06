Mianmar não tem acordo sobre Constituição A Liga Nacional pela Democracia (LND), principal partido de oposição do governo de Mianmar, afirmou neste sábado que falhou em chegar a um consenso com partidos políticos étnicos sobre fazer emendas na Constituição ou reescrever toda a carta. Por isso, eles decidiram ouvir a opinião pública sobre o assunto, de acordo com a Kyodo.