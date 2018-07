Mianmar: ONU evacua pessoal em área de conflito A Organização das Nações Unidas (ONU) informou nesta segunda-feira que começou a evacuar o pessoal de sua base localizada no oeste de Mianmar - região de violentos confrontos entre muçulmanos e budistas. Ashok Nigam, coordenador humanitário da ONU e residente em Yangon, disse que cerca de 44 trabalhadores e suas famílias estão deixando Maungdaw, no conturbado Estado de Rakhine, que faz fronteira com Bangladesh.