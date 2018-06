Mianmar: queda de avião mata 2 e deixa 11 feridos

Uma das vítimas, ainda não identificada, estava a bordo do avião e tinha 11 anos de idade. Quatro estrangeiros estão entre os passageiros feridos. O avião também atingiu e matou um motociclista em uma estrada perto do aeroporto.

O envelhecido Fokker-100 foi forçado a fazer um pouso de emergência a três quilômetros do aeroporto de Heho, que está perto do destino turístico do lago Inle. Um funcionário do governo disse que havia um incêndio em um dos motores quando o aeronave se aproximou do aeroporto. Ao cair, o avião se partiu ao meio. As informações são da Dow Jones.