Mianmar reafirma eleições gerais para 2015

O conselheiro da Comissão Eleitoral da União de Mianmar, fez o anúncio em um encontro com membros de um partido político em Yangon, principal cidade do país. Ele afirmou que observadores locais e internacionais serão convidados a testemunhar as eleições, a serem realizadas em outubro ou novembro do próximo ano.

As eleições gerais serão a segunda vez que a população do país irá às urnas desde que o general Than Shwe entregou o poder a um governo civil, encerrando meio século de domínio militar. Acredita-se que a última votação geral, no entanto, tenha sido concebida para a vitória do partido apoiado pelos militares do país.

Circulam boatos de que as eleições de 2015 seriam adiadas porque os atuais líderes de Mianmar estavam incertos a respeito de uma vitória nas urnas e precisariam de mais tempo para se preparar. O líder de oposição Aung San Suu Kyi afirmou que a próxima votação deve ser livre, justa e realizada dentro do previsto. Fonte: Associated Press.