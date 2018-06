Mianmar reporta 22 mortes em confrontos em abril Enfrentamentos entre tropas do governo e rebeldes étnicos no nordeste de Mianmar provocaram a morte de pelo menos 22 pessoas este mês, segundo a imprensa estatal. Conflitos no estado de Kachin vêm ocorrendo apesar dos esforços do governo para criar um acordo de cessar-fogo com todos os grupos étnicos armados.