Michael Bloomberg jogou US$ 500 milhões pela janela?

Dan Zak, Jada Yuan and Ben Terris / The Washington Post, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Nos jogos de dados da campanha presidencial dos democratas para a eleição americana, há um apostador com o número de US$ 500 milhões. O nome dele é mike - com o "m" minúsculo mesmo, de acordo com o design de sua campanha, como se ele fosse seu vizinho de quarteirão e não um magnata da mídia com finanças e propriedades no exterior.

Esse é Michael Bloomberg. Prefeito de Nova York de 2002 a 2013. Democrata, depois republicano, depois independente e depois democrata. Fornecedor de terminais de dados sofisticados. E a nona pessoa mais rica do mundo. Alguns meses atrás, Bloomberg viu um campo moribundo de candidatos e pensou que poderia abrir caminho para a nomeação com o sucesso na Superterça.

Mas agora ele é mike, o candidato presidencial responsável, pedindo as chaves do carro enquanto a nação tem dificuldades. Ele está tentando salvar a festa ou sabotá-la acidentalmente? Ou "mike" é apenas um substituto para Bloomberg enquanto ele tenta comprar a presidência dos Estados Unidos?

Quanto vale uma democracia? Um ano atrás, antes de mike entrar em cena, Bloomberg prometeu meio bilhão para derrotar Trump. Na Virgínia, nos últimos três anos, ele gastou US $ 3,5 milhões para ajudar a transformar um Estado republicano em um democrata, cujos defensores do controle de armas agora falam em seu nome com reverência.

Até agora, Bloomberg investiu US$ 50 milhões em publicidade nas plataformas online. Por isso, mike está no seu feed do Facebook, nos seus resultados de pesquisa do Google e, toda vez que você olha para a televisão, ele está lá. Os candidatos presidenciais de 2020 gastaram US$ 26 milhões em anúncios de TV apenas no Texas: 80% desse valor foi de mike.

Na sexta, quando mike voou para o leste no Tennessee em jatinhos particulares, ele se encontrou com 1 mil pessoas no centro de Memphis, onde alguns manifestantes levantaram cartazes chamando-o de "oligarca", perguntando "qual seu preço" e dizendo que a "democracia não está à venda". Em uma destilaria em Clarksville, perto da fronteira com o Kentucky, mike abria um barril de bourbon na frente de uma multidão amigável, enquanto algumas dúzias de manifestantes do lado de fora carregavam bandeiras de Trump-Pence.

Também na sexta, em Blountville, perto da fronteira com a Virgínia, havia dois bonés "Make America Great Again" na multidão de 350 pessoas. Um deles se chamava Craig Widner. "Não gosto muito do que Mike Bloomberg representa", disse Widner, dono de uma empresa de seguros, "mas respeito que ele teve a coragem de aparecer no leste do Tennessee para um evento que provavelmente não vai dar certo".

Mike sabe que não pode fazer piadas. Mike sabe que não é carismático. E sabe que a política de parar e revistar no Departamento de Polícia em Nova York ficou fora de controle enquanto ele era prefeito. Ele lamenta isso. Mas ele gostaria que você soubesse que ele é bom com crises, que é um "solucionador de problemas pragmático" e que pode atormentar Trump enquanto consolida o apoio para derrotá-lo.

Os milhões ajudaram a resolver pelo menos um problema, que tem a ver com a idade de mike. Quando Pete Buttigieg, de 38 anos, suspendeu sua campanha no domingo à noite, o topo do campo democrata ficou irremediavelmente geriátrico, com Warren aos 70 anos como a mais jovem. Aos 78 anos, mike é mais velho que Biden em nove meses e mais jovem que Sanders em cinco.

Mas o investimento de US$ 500 milhões de Bloomberg concedeu a mike a aparência de vigor, firmeza e onipresença. E ameaçou tornar sentimental e obsoleta a política de varejo de Iowa e New Hampshire. Os americanos compram online e compram o que está na TV, e é aí que mike os encontra. Ele nunca parece cansado.

"Quando as pessoas comentam que ele está comprando a eleição, fico muito impressionada", disse Kristi Carr, que trabalha na campanha. "Porque tudo o que tenho é admiração de que um candidato invista seu próprio dinheiro no meu Estado e em uma região onde nunca houve esse tipo de investimento antes".

Para Entender O que é a Superterça e por que ela pode ser crucial na eleição dos EUA Votações em 14 estados e um território americano vão definir 35% dos delegados em corrida democrata; Sanders e Biden se consolidam como principais rivais

Aliás, você sabia que a cor favorita de mike é marrom? Saberia se tivesse ido ao comício "mulheres por mike" no sábado de manhã em um salão de hotel em McLean, Virginia. A moradora de Arlington Twana Barber estava indecisa até a semana passada, quando foi convencida pelo trabalho de mike sobre a violência armada e pelo endosso de um ex-prefeito de Alexandria. Quanto à história dos comentários sexistas, Barber disse que é uma cristã que acredita no perdão e nas segundas chances.

"Todos nós temos um passado e já dissemos coisas que gostaríamos de poder voltar atrás", disse Barber, que trabalha em relações públicas. "Quero ver o que ele fará por nós no futuro. E às vezes esse passado ruim nos torna melhores como seres humanos”.

No Texas, no final de semana anterior à Superterça, a campanha decidiu que San Antonio deveria abrigar um de seus maiores investimentos no Estado. Na manhã de sábado, a bióloga marinha Paige Newman, 55 anos, apareceu na sede e rapidamente percebeu que era a única pessoa que não estava sendo paga para estar lá. Foi a primeira vez que Newman se ofereceu para uma campanha. Ela quer Trump fora e acha que mike é o candidato mais confiável em relação às mudanças climáticas. Sua candidatura não é uma aposta de alto risco, acredita Newman. É uma aposta inteligente.

Ela caminhava pelos subúrbios do nordeste de San Antonio com o telefone aberto no aplicativo de entrevistas de mike. Em uma entrada havia um homem com uma longa barba marrom, tatuagens e uma camisa que dizia: "Até agora, esta é a mais antiga que eu já estive." Newman se aproximou. "Não, não, não", respondeu Atticus McCoy, 37 anos. "Os Estados Unidos têm um cara rico na Casa Branca. Não precisamos de outro."

McCoy afirmou que prefere o candidato que acredita que bilionários - incluindo Bloomberg e, portanto, mike - não deveriam existir. "Eu gosto de Bernie", McCoy disse a Newman, "mas ele nunca vai ganhar".