Michael Jackson era viciado em analgésico O especialista em dependência química Robert Waldman, penúltima testemunha de defesa a depor no julgamento de Conrad Murray - médico de Michael Jackson - disse ontem à Justiça que o cantor morto em 2009 tornou-se dependente do analgésico Demerol pouco antes de morrer e recebia doses pesadas do medicamento.