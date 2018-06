Michelle Bachelet lança campanha no Chile

Bachelet afirma que, se vencer as eleições presidenciais, seu segundo mandato será dedicado a enfrentar a desigualdade de renda. Ela também defende reformas fiscais e no sistema educacional chileno. Socialista moderada, Bachelet governou o Chile entre 2006 e 2010, mas a constituição do país não permite reeleições.

A ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de votos para vencer a eleição deste ano, marcada para 17 de novembro. No entanto, entre os adversários que deve enfrentar antes de ser escolhida como candidata da coalização estão Claudio Orrego, ex-ministro da Habitação, e Antonio Jose Gomez, presidente do Partido Radical e ex-ministro da Justiça.

Os principais nomes da coalizão governista são o ex-ministro da Defesa Andres Allamand e o ex-ministro do público obras Laurence Golborne, que liderou em 2010 o resgate dos 33 mineiros presos em uma mina no deserto do Atacama. As informações são da Associated Press.