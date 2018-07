Michelle Obama discursa no primeiro dia da convenção democrata nos EUA

CHARLOTTE - Nesta terça-feira, 4, durante a jornada inaugural da convenção democrata em Charlotte (Carolina do Norte), a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, defendeu com firmeza o marido e candidato à reeleição, o presidente Barack Obama, que "conhece o sonho americano porque o viveu" e em cujas promessas se pode confiar porque mantém as convicções que o levaram à Casa Branca. "Barack Obama continua sendo o mesmo homem por quem me apaixonei", afirmou Michelle em um emotivo discurso

Da mesma forma que sua avó, inclusive nos momentos mais difíceis, o presidente olha para frente "com paciência e sabedoria", e "me lembra que estamos em um jogo longo, que a mudança é dura e lenta, e nunca acontece de repente", ressaltou a primeira-dama. Radiante com um vestido fúcsia, Michelle ofereceu um discurso muito pessoal e lembrou as "alegrias simples" da família como ver um jogo de futebol no sábado ou ir à casa da avó no domingo quando viviam em Chicago.

Como mãe de Malia e Sasha, disse que há quatro anos estava "segura que (Obama) seria um presidente extraordinário", mas lhe preocupava como impactaria em suas duas filhas a mudança à Casa Branca. "Barack e eu fomos criados por famílias que não tinham muito em termos de dinheiro ou posses materiais, mas que nos deram algo muito mais valioso, seu amor incondicional e seu sacrifício inquebrantável", salientou.

A avó de Obama, Madelyn Payne Dunham, "acreditava na promessa fundamental do sonho americano" da recompensa ao trabalho duro "e nos ressuscitou" com seu exemplo, declarou. Após tantos "momentos que puseram a toda prova meu marido de uma maneira que nunca teria imaginado, vi em primeira mão que ser presidente não muda quem você é, mas revela quem você é de verdade", refletiu Michelle.

Obama "nunca esqueceu como começou" e quando se trata da reconstrução da economia, da saúde ou da educação, segundo a primeira-dama, pensa em seus valores e em dar a todas as pessoas "as mesmas oportunidades" que o ajudaram a ter êxito. A história dos EUA "é de inquebrantável esperança fundada na luta implacável" e isso "é o que tornou possível minha história, a de Barack e tantas outras", enfatizou Michelle.