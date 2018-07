Michelle Obama visita Nelson Mandela na África do Sul

Uma fotografia divulgada pela Fundação Nelson Mandela mostra o pacifista de 92 anos de idade sentado em um sofá ao lado de Michelle e com a caneta em punho para autografar uma cópia adiantada de seu próximo livro, "Nelson Mandela By Himself: The Authorized Quotations Book".

Michelle Obama estava acompanhada de suas filhas Malia e Sasha e de sua mãe, Marian Robinson, na Fundação Nelson Mandela quando foi informada que ele gostaria de recebê-las em sua residência em Johannesburgo. O encontro durou cerca de 20 minutos e esposa de Mandela, Graça Machel, também estava presente. A Casa Branca não se pronunciou sobre o encontro. As informações são da Associated Press.