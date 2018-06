Michelle usa casaco inspirado em gravatas A primeira-dama Michelle Obama acompanhou o ato inaugural do segundo mandato de presidente de seu marido com um casaco, inspirado em gravatas masculinas, e um vestido azul-marinho. Assinado pelo estilista americano Thom Browne, o conjunto de seda foi complementado por um colar de J. Crew desenhado por Cathy Waterman e um suéter Reed Krakoff, marca que Michelle usou também durante a cerimônia privada de juramento de Barack Obama no cargo. Browne ganhou reputação criando roupas masculinas ultramodernas.