Mickey Mouse de barba causa confusão no Egito

As ações da Mobinil e da Orascom Telecom, fundadas por Sawiris, registraram ontem baixa na bolsa de valores egípcia.

Sawiris, que também é político, promove o secularismo no país. Ele é proprietário de empresas de mídia e depois da queda do ex-presidente Hosni Mubarak, em 11 de fevereiro, lançou um partido político que pede a separação entre Estado e religião.

Depois que a postagem do desenho atraiu uma série de reclamações no Twitter, Sawiris escreveu uma mensagem em sua página da mesma rede social na última sexta-feira e afirmou que estava brincando. "Eu peço desculpas aos que não interpretaram isso como uma piada. Eu só achei que era um desenho engraçado, sem a intenção de desrespeitar ninguém. Sinto muito", escreveu ele. Mas um novo grupo no Facebook que pede um boicote à empresa de telefonia celular de Sawiris rapidamente conquistou 60 mil seguidores. Denominado "não estamos fazendo piada com Sawiris", o grupo diz que "se você é realmente um muçulmano e ama sua religião, boicote seus projetos. Temos de cortar a língua de qualquer pessoa que ataque nossa religião".

Pelo menos 15 advogados salafitas abriram processos acusando Sawiris de desrespeito religioso, disse um funcionário do escritório geral da promotoria, que falou em condição de anonimato. Outro grupo no Facebook, chamado "nós odiamos Mickey Sawiris" retrata o empresário egípcio como Mickey Mouse. O lema do grupo é "nada de zombaria com o Islã". As informações são da Associated Press.