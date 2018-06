Microsoft e Sony buscam restaurar rede Xbox e PlayStation após ataque de hackers

A Microsoft e a Sony estão trabalhando para restaurar os serviços online do Xbox e do PlayStation, que foram atacados por hackers no Natal. Os usuários - cerca de 48 milhões de do Xbox e 110 milhões do PlayStation - ficaram impossibilitados de acessar jogos.

De acordo com a rede CNN, a rede do PlayStation continua fora do ar, enquanto a do Xbox está parcialmente restabelecida.

Um grupo de hackers denominado Lizard Squad reivindicou a autoria do ataque. O grupo, de acordo com a rede britânica BBC, é o mesmo que já atacou a Sony em ocasiões passadas.