Microsoft planeja sucessão de Steve Ballmer Os cofundadores da Microsoft começam a planejar a sucessão do presidente Steve Ballmer, que já anunciou sua saída nos próximos meses, segundo texto do The Wall Street Journal. Bill Gates disse, em entrevista ao Financial Times, que espera gastar um tempo considerável trabalhando com o próximo presidente. Não ficou claro, contudo, na entrevista, se o conselho da Microsoft pediu ajuda a Gates.