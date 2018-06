Mídia 'apaga' notas sobre família de Obama Na última quinta-feira, alguns veículos de mídia, como o liberal The Huffington Post, tiraram do ar ou editaram artigos em que noticiavam um passeio de Malia Obama. A garota, filha mais velha do presidente americano, foi vista no show da banda One Direction, em Fairfax, Vancouver, acompanhada de seguranças à paisana.